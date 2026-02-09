Россиянам посоветовали неожиданный ритуал по утрам, который поднимет продуктивность

Простая утренняя привычка, такая как заправка постели, может заметно повлиять на настроение и продуктивность в течение всего дня. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-психолог «СМ-Клиника» Светлана Пуля, объяснив, почему этот короткий ритуал работает.

По словам специалиста, заправлять кровать стоит не ради показной аккуратности, а использовать рабочий инструмент для повышения продуктивности.

«Казалось бы мелочью: встать и аккуратно расправить простыню. Но именно этот короткий ритуал может задать тон всему дню. Первое действие дня посылает мозгу важный сигнал: «день начался, я действую». Выполнив простую задачу сразу после подъема, человек уменьшает склонность к промедлению и повышает готовность браться за следующие дела. Это не метафора, а поведенческий механизм: маленькая победа запускает цепочку действий», — рассказала психолог.

Кроме того, по ее словам, заправленная постель снижает уровень визуального хаоса в комнате. Менее нагруженное поле зрения означает меньше отвлекающих стимулов, благодаря чему исполнительные функции мозга работают эффективнее. Простая организация пространства помогает сосредоточиться и снижает уровень стресса — это прагматичный, а не мистический эффект.

На практике, отмечает психолог, важно превратить заправку постели в понятный и предсказуемый ритуал. Делать это лучше сразу после будильника, прежде чем открыть телефон или погрузиться в размышления о дне. Вся процедура занимает от 60 до 120 секунд и дает результат в виде ясной визуальной точки отсчета и ощущения выполненного дела, которое подкрепляет продуктивность. Сам алгоритм максимально прост: встать и встряхнуть одеяло, разгладить простыню и уложить покрывало, выровнять подушки. Минимальные усилия дают заметный эффект уже в первый день.

«С нейропсихологической точки зрения утренняя заправка постели представляет собой компактный прием активации механизмов формирования привычки и снижения когнитивной нагрузки. Выполнение предсказуемого действия сразу после пробуждения служит сигналом для мозга, который запускает автоматическую последовательность. Небольшая награда — чувство выполненного дела — сопровождается кратковременным выбросом нейромедиаторов, в том числе дофамина, что укрепляет поведение при повторении», — добавила Пуля.

Кроме того, упорядоченное окружение уменьшает количество внешних стимулов и разгружает исполнительные функции: мозгу не приходится перерабатывать визуальный хаос, и он может перераспределить ресурсы на задачи, требующие внимания. Регулярность и простота ритуала помогают нейропластичности — при многократном повторении новая последовательность закрепляется и со временем выполняется автоматически.

Для закрепления привычки психолог советует заранее сформулировать правило «если — то»: «Если прозвенел будильник, то я встаю и заправляю постель». Дополнительно можно привязать небольшую награду — например, чашку любимого кофе или две минуты спокойного дыхания после заправки. Ежедневное повторение в течение 21–42 дней повышает вероятность устойчивого закрепления привычки, а убранный из зоны доступа телефон до выполнения ритуала резко снижает искушение отложить начатое.

Если человек живет не один, важно заранее согласовать распределение обязанностей. Заправлять постель может тот, кто встал первым, либо задачи можно разделить — один отвечает за подушки, другой за покрывало. Четкий алгоритм помогает избежать утренних споров и экономит время.

При этом специалист отмечает, что метод подходит не всем. Если человек регулярно просыпается посреди ночи и снова засыпает, заправка может быть неуместна. Также стоит учитывать рекомендации по проветриванию постели — иногда ее действительно полезно не заправлять сразу. В остальных случаях метод безопасен и не требует дополнительных затрат.

