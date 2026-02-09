Культуролог объяснила рост популярности турецких сериалов в России

Популярность турецких сериалов среди россиян связана с сочетанием эмоциональной драматургии, культурной близости и высокого качества производства. Об этом РИА Новости сообщила культуролог, сценарист Айше Тунджар.

«Турецкие сериалы предлагают зрителю сильные эмоции, понятные семейные конфликты и ценности, которые во многом созвучны российской аудитории», — сказала она.

Эксперт отметила, что ключевым фактором стала близость культурных кодов, которая проявляется в акценте на семейных ценностях, вопросах чести, моральном выборе и драме человеческих отношений. Пока в западных сериалах доминирует индивидуализм и ироничная дистанция, турецкие телевизионщики опираются на искренность и серьезное отношение к конфликтам, что делает их ближе российским зрителям.

По ее словам, турецкие сериалы попадают под запрос россиян на продолжительные, сюжетно насыщенные истории с развитием героев. У зрителей формируется привязанность к персонажам и эмоциональная вовлеченность в многосерийные драмы, произведенные в Турции.

Тунджар высоко оценила качество актерской игры и операторской работы в таких проектах, а также детализацию быта и городской среды — все это создает ощущение «качественного большого кино». Наличие таких сериалов на онлайн-платформах и дубляжа к ним, по мнению сценаристки, укрепило турецкие сериалы в культурном потреблении россиян.

Ранее турецкий актер Бурак Озчивит появился на обложке российского глянца.