Армия

СМИ сообщили о готовности Израиля самостоятельно атаковать ракетные объекты Ирана

Jerusalem Post: Израиль угрожает в одиночку нанести удар по Ирану
Amir Cohen/Reuters

Израиль предупредил Соединенные Штаты о готовности самостоятельно атаковать объекты ракетной программы Ирана, если Исламская Республика пересечет «красные линии». Об этом, ссылаясь на источники в силовых структурах, сообщает газета The Jerusalem Post.

По словам собеседников издания, израильские военные заявили американцам, что нанесут удар в одиночку, если Тегеран пересечет установленную еврейским государством касающуюся баллистических ракет «красную линию».

Израиль представил Вашингтону несколько планов, включающие атаку основных объектов производства ракет. По мнению израильтян, сейчас наступил «исторический момент» для нанесения значительного ущерба иранской ракетной инфраструктуре.

Источники отметили, что в Израиле озабочены тем, что американцы могут нанести лишь ограниченные удары по нескольким целям в Иране, которые не устранят основную угрозу, после чего объявят об успехе и оставят еврейское государство разбираться с последствиями.

7 февраля глава МИД Исламской Республики Аббас Арагчи заявил, что предупредил о готовности Ирана атаковать базы США в Персидском заливе при нападении.

Ранее западные спецслужбы не нашли доказательств создания Ираном ядерного оружия.
 
