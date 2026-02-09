Размер шрифта
Бизнес

Россиянам рассказали, когда кредиты станут доступнее

Финансист Трепольский: кредиты начнут дешеветь не ранее апреля-июня 2026 года
shisu_ka/Shutterstock/FOTODOM

Эра высоких ставок по кредитам начнет завершаться не ранее апреля-июня 2026 года, спрогнозировал для «Газеты.Ru» эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.

«В сегменте розничного кредитования и ипотеки значимых изменений в ближайшие две недели не ожидается. Ставки по потребительским кредитам останутся в диапазоне 20–30%, а рыночная ипотека сохранит ставки на уровне 20–22%. Эра высоких ставок по кредитам начнет постепенно завершаться не ранее второго квартала 2026 года, когда эффект от ужесточения денежно-кредитной политики транслируется в устойчивое снижение цен. Заемщикам сейчас рекомендуется воздержаться от долгосрочных обязательств, отдавая предпочтение краткосрочным займам или ожиданию программ рефинансирования, которые станут актуальными ближе к осени», — отметил Трепольский.

ЦБ на заседании 13 февраля скорее всего снизит ключевую ставку до 15–15,75% или сохранит ее на уровне 16%, считают опрошенные «Газетой.Ru» экономисты и финансовые аналитики. Подробнее — в нашем материале.

Ранее стало известно, как изменится ключевая ставка до апреля.
 
