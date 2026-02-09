Гагарина и Чурикова могут пойти на выборы в Госдуму

РИА: «Зеленые» предложили Чуриковой и Гагариной пойти от них на выборы в Госдуму

Российская экологическая партия «Зеленые» предложила певице Полине Гагариной, заслуженной артистке России Илоне Броневицкой, актеру Леониду Ярмольнику, телеведущим Яне Чуриковой и Елене Летучей поучаствовать от них в выборах депутатов Государственной думы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на письма, которые были направлены им от имени сопредседателя партии Александры Кудзаговой.

«От лица партии «Зеленые» мы предлагаем вам стать проводником позитивной повестки на самом высоком уровне, приняв участие в 2026 году в выборах депутатов Государственной думы IX созыва в качестве кандидата в депутаты», — сказано в письмах.

Кудзагова в обращениях к артистам и ведущим призвала их вместе с «Зелеными» направить энергию общественного запроса на создание конкретных решений и законодательных инициатив.

Также она отметила, что ее партия является сообществом не только профессиональных экологов, но и всех россиян, неравнодушных к вопросам экологии, охраны окружающей среды, защиты животных, здорового образа жизни и социальной справедливости. Вместе с тем Кудзагова назвала «Зеленых» платформой «для реальных действий», где, как подчеркнула она, общественные инициативы могут получить мощную поддержку, чтобы уже сегодня «менять реальность к лучшему».

Выборы депутатов в Госдуму запланированы на 20 сентября 2026 года.

3 февраля председатель комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что Евросоюз начал кампанию по дискредитации предстоящих выборов в Госдуму.

Ранее сообщалось, что российские власти обсуждают использование нейросетей на выборах.