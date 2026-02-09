Размер шрифта
Наука

Ученые определили механизм, из-за которого грипп у беременных опасен для плода

В Питере выяснили, что для плода опасен не вирус гриппа, а защитный механизм матери
Исследование команды петербургских ученых продемонстрировало, что для развития плода опасен не вирус гриппа, как считалось ранее, а защитная реакция организма матери. Открытие поможет в разработке стратегий по снижению рисков нарушения нейроразвития, связанных с перинатальными инфекциями, сообщили «Газете.Ru» в Минобрнауки России.

Заражение вирусом гриппа во время беременности представляет значительные риски для здоровья матери и плода и может способствовать неблагоприятным нейропсихическим последствиям для потомства. Проведенные в разные годы эпидемиологические исследования связывают грипп у беременных с повышенной вероятностью возникновения у ребенка в будущем расстройств аутистического спектра, шизофрении и когнитивных дефицитов.

Исследователи из Питера изучали последствия заражения двумя штаммами вируса гриппа A(H1N1) во время беременности на модели животных (мыши). Тяжелая инфекция привела к резкому снижению выживаемости потомства — с 92% в норме до 20–46%. Но даже у выживших детенышей были обнаружены серьезные нарушения в формировании мозга. Основным изучаемым объектом был гиппокамп — область мозга, отвечающая за формирование памяти, обучение и регуляцию эмоций. Именно в гиппокампе на протяжении всего перинатального периода, а также во взрослой жизни активно протекает процесс образования новых нервных клеток — нейрогенез.

В результате исследования выяснили, что самые серьезные негативные последствия для плода вызываются не самим вирусом гриппа, а вызванной им воспалительной реакцией в организме матери, которая приводила к нарушению нейрогенеза.

«У потомства мышей, перенесших во время беременности гриппозную инфекцию, уменьшалось количество стволовых и клеток-предшественников нейронов, что в перспективе влияет на образование нервных клеток. В то же время было показано, что глиальные клетки, выполняющие в норме защитную и поддерживающую функцию, перешли в постоянно активированное, «воспалительное» состояние в ключевых зонах гиппокампа, создавая неблагоприятную среду для развития нейронов. Это может быть одним из механизмов развития возможных серьезных нейрокогнитивных нарушений в будущем», — отметила инженер-исследователь научно-исследовательской Лаборатории молекулярной нейродегенерации Института биомедицинских систем и биотехнологий СПбПУ Анастасия Раковская.

Результаты исследований, полученные на лабораторных животных, нельзя напрямую переносить на человека. Однако данные четко показывают, что вакцинация беременных от гриппа должна быть обязательной и первостепенной мерой профилактики. При заболевании необходима максимально ранняя противовирусная терапия для подавления репликации вируса и, как следствие, снижения силы воспалительной реакции. Требуется разработка безопасных препаратов, способных избирательно блокировать провоспалительные цитокины у беременных, что может стать новым направлением в разработке противовоспалительных лекарственных средств.

В работе участвовали ученые из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева и Института физиологии им. И.П. Павлова РАН.

