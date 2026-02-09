Предпринимателю Мошковичу предъявили новые обвинения

Основателю холдинга «Русагро» Вадиму Мошковичу и бывшему генеральному директору компании Максиму Басову предъявили новые обвинения. Об этом, ссылаясь на источники, сообщает газета «Ведомости».

По словам собеседников издания, первоначально уголовное дело было возбуждено по факту злоупотребления полномочиями и особо крупного мошенничества. Затем обвинение в злоупотреблении исключили из дела, добавив к нему легализацию денежных средств и преднамеренное банкротство.

В настоящее время сумма ущерба, которая вменяется Мошковичу и Басову, составляет 86 млрд рублей. Она включает в себя похищенные 85% акций холдинга «Солнечные продукты», неудовлетворенные требования 18 кредиторов холдинга и размер предполагаемой легализации.

31 января сообщалось, что Следственный департамент МВД завершил расследование уголовного дела в отношении Мошковича, Басова и бывшего заместителя губернатора Тамбовской области Сергея Иванова.

Мошкович и Басов были задержаны и арестованы в конце марта марта. В офисах холдинга «Русагро» прошли обыски и выемка документов. По версии следствия, бизнесмены убедили основателя компании «Солнечные продукты» Владислава Бурова продать им 85% доли фирмы под предлогом инвестиций и восстановления платежеспособности. Но в результате обещанные инвестиции не были осуществлены. Обвиняемые свою вину не признают.

Ранее Мосгорсуд отказался выпустить основателя группы «Русагро» под залог.