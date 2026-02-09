Суд рассмотрит апелляцию фигурантки дела о «похищении» подростка в Красноярске

Красноярский краевой суд в среду, 11 февраля, рассмотрит жалобу на меру пресечения Аделине Батыровой, которая была арестована по делу о фиктивном похищении 14-летнего подростка в Красноярске. Об этом ТАСС сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

До этого фигурантке предъявили обвинение в мошенничестве. 18-летнюю жительницу Сургута обвиняют по ч.4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере», максимальное наказание по которой до шести лет лишения свободы.

Об исчезновении 14-летнего сына красноярского бизнесмена стало известно 22 января. Его разыскивали полицейские и волонтеры.

По данным следствия, 21 января фигурантка, действуя совместно с мошенниками, прилетела в Красноярск из Сургута. На следующий день она пришла домой к подростку, где они вместе взломали сейфы и забрали 3 млн рублей. Вечером того же дня она отдала деньги мошенникам, оставив часть из похищенной суммы себе. После этого девушка и мальчик отправились в квартиру, арендованную ранее мошенниками, где ждали дальнейших указаний. Позже их нашли в этом жилье.

