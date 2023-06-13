Путин заявил о возможности создания «санитарной зоны» на Украине

Президент России Владимир Путин на встрече с военкорами заявил, что если удары с территории Украины по территории РФ продолжатся, то Москва должна будет рассмотреть вопрос создания санитарной зоны. Об этом сообщает РИА Новости.

«Если прилеты с Украины на территорию России продолжатся, то Москва должна будет рассмотреть вопрос создания на Украине «санитарной зоны», чтобы они не смогли достать», — заявил он.

Также президент РФ Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами заявил, что потери российских военных при отражении контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в десять раз меньше. При этом глава государства отметил, что потери личного состава российских Вооруженных сил должно озвучить Минобороны РФ, однако сказал, что российские силы потеряли 54 танка и часть из них подлежит восстановлению.

Кроме того, во время встречи Путин обвинил Украину в ЧП с Каховской ГЭС. По его словам, Украина «била по гидроэлектростанции ракетами HIMARS».