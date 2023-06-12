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В Эстонии хотят вынести вотум недоверия премьер-министру Каллас

Оппозиционная Партия Центра инициирует вотум недоверия премьер-министру Эстонии Каллас

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Kenzo Tribouillard/AP

Оппозиционная партия Центра инициировала вотум недоверия премьер-министру Эстонии Кае Каллас из-за ее «ложной политики и непристойного словоблудия». Об этом сообщает ERR.

«Партия реформ вместе со своими партнерами по коалиции нарушила добрую политическую практику, когда приступила к реализации решений, которые не обсуждались до выборов, — это злоупотребление доверием народа Эстонии», — заявил председатель фракции партии Центра Танель Кийк.

В частности, он отметил, что премьер Кая Каллас хочет продавить сокращение семейных пособий, хотя все партии, в том числе и ведущая правящая партия Реформ еще в декабре прошлого года поддержали увеличение семейных пособий.

Фракция оппозиционной партии проведет переговоры с Консервативной народной партией Эстонии и фракцией партии «Отечество» (Isamaa) для получения их поддержки в этом вопросе.

Кийк также вспомнил, что Кая Каллас назвала эстонских парламентариев клоунами, а потом отказалась принести извинения за это.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова назвала Каю Каллас «профессиональным русофобом», отметив, что странам Балтии следует опасаться своих «натоцентричных режимов».

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