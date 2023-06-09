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ООН прокомментировала обстрелы гражданских при эвакуации в Херсонской области

ООН: обстрелы мирных при эвакуации в Херсонской области противоречат международному праву

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Shutterstock

Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что обстрелы мирных жителей и гражданской инфраструктуры противоречат международному гуманитарному праву, а все пострадавшие от прорыва дамбы на Каховской ГЭС должны получить помощь. Его цитирует ТАСС.

«Все люди, пострадавшие от уничтожения дамбы, должны получить помощь независимо от того, находятся ли они на территориях под контролем властей Украины или российских военных. Я бы также хотел указать, что целенаправленные обстрелы гражданских лиц и гражданской инфраструктуры противоречат международному гуманитарному праву», — сказал Дюжаррик.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские войска совершили обстрел детского лагеря на Арабатской стрелке, предположительно, с использованием ракет Storm Shadow.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

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Обрушение Каховской ГЭС
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