Новый глава МИД Турции провел телефонные переговоры с российским коллегой

Новый глава министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан провел первый телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым. Об этом сообщает агентство Anadolu.

«Министр иностранных дел Хакан Фидан провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым», — сказано в сообщении.

Также отмечается, что Лавров поздравил Фидана с назначением на новую должность.

3 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган огласил список нового правительства страны. Новым министром иностранных дел Турции был назначен Хакан Фидан, который ранее занимал пост главы Национальной разведывательной организации.

Ранее Эрдоган принял присягу в Великом национальном собрании Турции (парламент) и официально вступил на должность президента страны. На этом посту он пробудет пять лет.