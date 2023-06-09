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В ООН ответили на критику Зеленского по ситуации с Каховской ГЭС

Дюжаррик: ООН оказывает помощь жителям Украины с первого дня после ЧП на Каховской ГЭС

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Vladislav Culiomza/Reuters

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик ответил на критику президента Украины Владимира Зеленского из-за кризисной ситуации после разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), пишет РИА Новости.

7 июня украинский лидер сообщил, что представители ООН и Красного Креста не приехали в зону чрезвычайного происшествия. «Их там нет!» — заявил украинский лидер.

Дюжаррик ответил, что организация оказывает помощь жителям Украины. «Мы на месте. С первого дня мы отмечали все, что мы там делаем», — подчеркнул представитель ООН. Он добавил, что специалисты из ООН физически присутствуют на месте затопления. Они раздают воду, гигиенические наборы и оказывают психологическую помощь пострадавшим.

Россия и Украина обвиняют друг друга в разрушении плотины. Существует также версия о том, что авария произошла из-за «старых повреждений». Компания «Укргидроэнерго» заявила, что станция полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Президент России Владимир Путин заявил, что решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) не подлежат исполнению в России, так как предвзятость и пристрастность для судебной власти неприемлемы.

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