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Зеленский заявил о готовности Украины вступить в НАТО

Президент Зеленский: Украина готова вступить в НАТО, но ждет, когда будет готов альянс

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна готова вступить НАТО и ждет, когда к этому будет готов сам альянс. Об этом он сказал в ходе брифинга с главой Молдавии Майей Санду в Кишиневе, передает ТАСС.

1 июня украинский лидер прибыл в Молдавию для участия в саммите Европейского политического сообщества.

Зеленский отметил, что «очень важно» будущее Украины в Европейском союзе. Говоря о НАТО, политик отметил, что гарантии безопасности очень важны для республики, а также для Молдавии.

Также Зеленский добавил, что обсудит с Санду в Кишиневе украино-молдавские отношения и подпишет ряд документов.

В ходе выступления Зеленский также поблагодарил жителей Молдавии за помощь беженцам с Украины.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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