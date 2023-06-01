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Политика

Военная операция на Украине. День 463-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 463-й день

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Военнослужащие ВС РФ готовят к запуску беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Орлан-30» в южном секторе специальной военной операции

Военнослужащие ВС РФ готовят к запуску беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Орлан-30» в южном секторе специальной военной операции

Константин Михальчевский/РИА Новости
Ночью при обстреле Шебекино в Белгородской области пострадали не менее пяти человек. Над Белгородским районом сработала система ПВО, сообщил глава региона. Воздушная тревога была объявлена в девяти регионах Украины. В Киеве прозвучали взрывы. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о трех погибших. Минобороны РФ отчиталось, что российские РСЗО «Смерч» поразили пункт ВСУ на запорожском направлении. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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8:55

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что в вопросе удара Storm Shadow по Крымскому мосту нужна тщательная подготовка.

По его словам, в свое время под ударами окажутся все объекты, которые представляют «угрозу» для Украины.

8:50

Беспилотный летательный аппарат упал и взорвался в районе поселка Найтоповичи в Брянской области, сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что дрон обнаружили 1 июня в 70 км от границы с Украиной. В результате инцидента никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.

8:47

Европейская комиссия работает над планом финансовой помощи Украине до 2027 года на сумму в «десятки» миллиардов евро, сообщает газета Financial Times со ссылкой на чиновников и дипломатов ЕС.

Если план будет одобрен, средства могут пойти в бюджет Украины или на восстановление страны. Украина сможет получить помощь после того, как проведет реформы и должным образом будет контролировать их выполнение.

8:42

❗️Белгородский оперштаб опроверг прорыв ВСУ в районе Шебекино.

«Обстановка в Шебекинском городском округе на данный момент сложная, идут обстрелы, слышны звуки боя. Работают Вооруженные силы Российской Федерации, но никакого прорыва ВСУ нет», — говорится в сообщении.

Жителей просят сохранять спокойствие, быть бдительными и доверять только официальным и проверенным источникам информации.

8:39

Денис Пушилин заявил, что Вооруженным силам России стратегически важно взять Марьинку «в обозримой перспективе» для дальнейшего продвижения. Он также назвал «достаточно напряженной» ситуацию на марьинском направлении.

8:34

Группировка «Юг» пресекла две попытки Вооруженных сил Украины провести разведку боем, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

8:30

Заявление начальника пресс-центра группировки «Запад».

8:25

Минобороны США и американская компания Global Military Products заключили контракт на закупку и поставку систем противовоздушной обороны Gepard в рамках бюджета на помощь Украине.

«Global Military Products Inc, Тампа, Флорида, получила контракт на $118,3 млн с фиксированной ценой на закупку и поставку систем ПВО Gepard 35-мм», — сказано в документе.

Предполагаемая дата исполнения контракта — 30 мая 2024 года.

8:20

Украинский телеканал «Дом» сообщил о взрывах в Харькове. Власти информацию не комментировали.

8:16

Американские сенаторы Бен Кардин (демократ от штата Мэриленд) и Тим Кейн (демократ от штата Вирджиния) призвали президента США Джо Байдена поддержать создание международного трибунала, который осудил бы действия России на Украине.

Как говорится в заявлении на сайте Кардина, они возлагают вину на российское руководство и считают, что Белый дом должен продвинуть эту инициативу до Генеральной ассамблеи ООН.

8:11

Ночью воздушная тревога была объявлена в девяти регионах Украины.

В Киеве звучали взрывы. Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил о трех погибших.

8:07

Группировка «Восток» с помощью реактивных систем залпового огня «Смерч» нанесла удар по пункту управления украинских военных в селе Трудовое Запорожской области, сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

8:03

Ночью над Белгородским районом сработала система ПВО. Как сообщил глава Белгородской области, при обстреле Шебекино пострадали не менее пяти человек.

«Поступают звонки о многочисленных повреждениях окон и балконов в частных и многоквартирных домах, есть дома с пробитыми от снарядов стенами», — сообщил губернатор.

8:00

Здравствуйте, дорогие читатели. Сегодня 463-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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