Военная операция на Украине. День 463-й

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Европейская комиссия работает над планом финансовой помощи Украине до 2027 года на сумму в «десятки» миллиардов евро, сообщает газета Financial Times со ссылкой на чиновников и дипломатов ЕС.

Если план будет одобрен, средства могут пойти в бюджет Украины или на восстановление страны. Украина сможет получить помощь после того, как проведет реформы и должным образом будет контролировать их выполнение.