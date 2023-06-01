Военная операция на Украине. День 463-й

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что в вопросе удара Storm Shadow по Крымскому мосту нужна тщательная подготовка.
По его словам, в свое время под ударами окажутся все объекты, которые представляют «угрозу» для Украины.
Беспилотный летательный аппарат упал и взорвался в районе поселка Найтоповичи в Брянской области, сообщает Telegram-канал Shot.
Отмечается, что дрон обнаружили 1 июня в 70 км от границы с Украиной. В результате инцидента никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.
Европейская комиссия работает над планом финансовой помощи Украине до 2027 года на сумму в «десятки» миллиардов евро, сообщает газета Financial Times со ссылкой на чиновников и дипломатов ЕС.
Если план будет одобрен, средства могут пойти в бюджет Украины или на восстановление страны. Украина сможет получить помощь после того, как проведет реформы и должным образом будет контролировать их выполнение.
❗️Белгородский оперштаб опроверг прорыв ВСУ в районе Шебекино.
«Обстановка в Шебекинском городском округе на данный момент сложная, идут обстрелы, слышны звуки боя. Работают Вооруженные силы Российской Федерации, но никакого прорыва ВСУ нет», — говорится в сообщении.
Жителей просят сохранять спокойствие, быть бдительными и доверять только официальным и проверенным источникам информации.
Денис Пушилин заявил, что Вооруженным силам России стратегически важно взять Марьинку «в обозримой перспективе» для дальнейшего продвижения. Он также назвал «достаточно напряженной» ситуацию на марьинском направлении.
Группировка «Юг» пресекла две попытки Вооруженных сил Украины провести разведку боем, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
Минобороны США и американская компания Global Military Products заключили контракт на закупку и поставку систем противовоздушной обороны Gepard в рамках бюджета на помощь Украине.
«Global Military Products Inc, Тампа, Флорида, получила контракт на $118,3 млн с фиксированной ценой на закупку и поставку систем ПВО Gepard 35-мм», — сказано в документе.
Предполагаемая дата исполнения контракта — 30 мая 2024 года.
Американские сенаторы Бен Кардин (демократ от штата Мэриленд) и Тим Кейн (демократ от штата Вирджиния) призвали президента США Джо Байдена поддержать создание международного трибунала, который осудил бы действия России на Украине.
Как говорится в заявлении на сайте Кардина, они возлагают вину на российское руководство и считают, что Белый дом должен продвинуть эту инициативу до Генеральной ассамблеи ООН.
Ночью воздушная тревога была объявлена в девяти регионах Украины.
В Киеве звучали взрывы. Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил о трех погибших.
Группировка «Восток» с помощью реактивных систем залпового огня «Смерч» нанесла удар по пункту управления украинских военных в селе Трудовое Запорожской области, сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.
Ночью над Белгородским районом сработала система ПВО. Как сообщил глава Белгородской области, при обстреле Шебекино пострадали не менее пяти человек.
«Поступают звонки о многочисленных повреждениях окон и балконов в частных и многоквартирных домах, есть дома с пробитыми от снарядов стенами», — сообщил губернатор.