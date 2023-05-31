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Путин анонсировал подписание ряда соглашений с Эритреей

Путин анонсировал подписание ряда межправительственных соглашений России с Эритреей 31 мая

Президент России Владимир Путин провел встречу с президентом Эритреи Исайясом Афеверки, по итогам которой анонсировал подписание ряда межправительственных соглашений РФ с Эритреей 31 мая. Об этом сообщает ТАСС.

«На повестке дня у нас подписание ряда межправительственных соглашений. Надеюсь, что коллеги поработали и мы сможем это сделать», — заявил президент.

Путин отметил, что Москва и Асмара успешно развивают сотрудничество в политической сфере, в том числе на площадке Организации Объединенных Наций (ООН), а также напомнил, что десятки студентов из Эритреи уже получили образование в российских вузах в рамках развития гуманитарного сотрудничества.

Ранее посол Эритреи в РФ Петрос Цеггай заявил, что Асмара будет продолжать военно-техническое сотрудничество с Россией без оглядки на страны Запада, отметив, что страна находится под санкциями ЕС и США уже 80 лет.

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