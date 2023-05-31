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Эрдоган проведет переговоры с Путиным и Зеленским в Турции

Hürriyet: Путин и Зеленский по отдельности посетят Турцию после инаугурации Эрдогана

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Reuters

По завершении инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в республику прибудут главы РФ и Украины — Владимир Зеленский и Владимир Путин. Об этом сообщила корреспондент газеты Hürriyet Ханде Фират со ссылкой на источники в эфире CNN Türk.

По словам журналистки, на инаугурацию приедет большое число лидеров иностранных государств, а президент Путин совершит «отдельный и приватный визит», после чего в Турцию приедет Зеленский. Фират заверила, что в ходе этих встреч будут обсуждаться украинский конфликт и зерновой коридор.

Также корреспондент сообщила, что во время недавнего телефонного разговора президент США Джо Байден сказал Эрдогану, что не считает давление Запада на Турцию справедливым. После этих слов члены турецкой делегации подняли головы и переглянулись, отметила Фират.

28 мая глава Высшего избирательного совета (ЦИК) Турции Ахмет Енер объявил о победе действующего президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре президентских выборов.

Ранее стало известно, что на инаугурацию Эрдогана пригласят иностранных лидеров. По предварительным данным, церемония инаугурации может состояться 3 июня.

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Выборы в Турции
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