Путин назвал атаку беспилотников на Москву терактом

Президент России Владимир Путин назвал атаку на Москву украинских беспилотных летательных аппаратов утром 30 мая террористической деятельностью.

«Киевский режим выбрал другой путь, путь попыток запугивания России, запугивания граждан России и ударов по жилым зданиям. Это, конечно, явный признак террористической деятельности», — заявил Путин.

По его словам, «российская армия наносит только высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры».

Также Путин заявил, что российские войска 2-3 дня назад нанесли удар по штабу военной разведки Украины.

Кроме того, Путин сообщил, что система противовоздушной обороны при атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по Москве сработала штатно, удовлетворительно, хотя и есть моменты, над которыми необходимо поработать. Утром 30 мая Москву атаковали беспилотные летательные аппараты (БПЛА). В итоге в столице были повреждены три дома. В Минобороны России заявили, что в атаке участвовали восемь беспилотных летательных аппаратов.