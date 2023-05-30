Путин 31 мая обсудит с правительством региональную инвестполитику

Президент Российской Федерации Владимир Путин 31 мая проведет в формате видеосвязи совещание с членами кабинета министров, на котором основной темой станут вопросы региональной инвестиционной политики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Отмечается, что основной темой встречи станут «вопросы, связанные с региональной инвестиционной политикой». Также будет обсуждаться реализация дорожных карт по трансформации делового климата страны.

С докладами будут выступать первый вице-премьер Андрей Белоусов и губернатор Сахалина, председатель комиссии Госсовета по направлению «Инвестиции» Валерий Лимаренко.

Ранее президент России Владимир Путин предложил объявить в стране Пятилетие созидательного предпринимательского труда. Об этом он сообщил на встрече с членами «Деловой России». По его словам, это пятилетие следует наполнить «конкретной, предметной работой», в том числе «улучшением делового и инвестиционного климата».

Также Путин на встрече с представителями общественной организацией «Деловая Россия» поддержал идею запуска новых инструментов инвестиций, а также отметил их востребованность.

Кроме того, Путин предложил объявить в стране Пятилетие созидательного предпринимательского труда.