Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин 31 мая обсудит с правительством региональную инвестполитику

Путин 31 мая обсудит с правительством региональную инвестиционную политику

close
100%
Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин 31 мая проведет в формате видеосвязи совещание с членами кабинета министров, на котором основной темой станут вопросы региональной инвестиционной политики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Отмечается, что основной темой встречи станут «вопросы, связанные с региональной инвестиционной политикой». Также будет обсуждаться реализация дорожных карт по трансформации делового климата страны.

С докладами будут выступать первый вице-премьер Андрей Белоусов и губернатор Сахалина, председатель комиссии Госсовета по направлению «Инвестиции» Валерий Лимаренко.

Ранее президент России Владимир Путин предложил объявить в стране Пятилетие созидательного предпринимательского труда. Об этом он сообщил на встрече с членами «Деловой России». По его словам, это пятилетие следует наполнить «конкретной, предметной работой», в том числе «улучшением делового и инвестиционного климата».

Также Путин на встрече с представителями общественной организацией «Деловая Россия» поддержал идею запуска новых инструментов инвестиций, а также отметил их востребованность.

Кроме того, Путин предложил объявить в стране Пятилетие созидательного предпринимательского труда.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях