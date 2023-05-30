В ЮАР заявили, что иммунитет по БРИКС не отменяет ордера, выданные Международным судом

Дипломатический иммунитет, который власти Южно-Африканской Республики (ЮАР) предоставят участникам встречи глав МИД стран БРИКС в июне и саммита объединения в августе, не отменяет действие ордера, который мог выдать Международный суд в отношении какого-либо гостя мероприятия. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел и сотрудничества ЮАР в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Встреча министров БРИКС пройдет в Кейптауне с 1 по 2 июня 2023 года, а 15-й саммит БРИКС состоится в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа 2023 года.

Ранее сообщалось, что МИД ЮАР гарантировал иммунитет участникам встречи БРИКС в июне и на саммите в Йоханнесбурге.

Президент России Владимир Путин не отказывался от участия в саммите БРИКС, к которому сейчас идет активная подготовка. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что формат участия Путина в саммите БРИКС пока не определен.