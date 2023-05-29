В Белоруссии отреагировали на закрытие границы Польши для белорусских грузовиков

Таможня Белоруссии продолжит применять меры по развитию внешнеэкономической деятельности, несмотря на введенный Польшей запрет на пересечение границы грузовыми автомобилями. Об этом сообщает ТАСС.

«Белорусская таможня продолжит принимать все меры для развития ВЭД, максимально возможного оформления транспорта, эффективного проведения таможенного контроля», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что польское МВД намерено с 1 июня закрыть движение для грузовиков с товарами из России и Белоруссии через границу страны.

29 мая стало известно, что Польша ввела санкции в отношении 365 граждан Белоруссии, в том числе 159 парламентариев, и 15 граждан России.

Отмечается, что белорусы попали в санкционный список в ответ на приговор журналисту международного канала общественного телевидения Польши Polonia, активисту Союза поляков Белоруссии Анджею Почобуту. Белорусский суд 8 февраля приговорил его к восьми годам колонии по обвинению в призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии (ст.361 УК), и в разжигании вражды (ч.3 ст.130 УК).