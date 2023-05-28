В Турции сообщили о результатах на выборах после обработки 85% бюллетеней

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и оппозиционный кандидат Кемаль Кылычдароглу набрали равное количество голосов после обработки почти 85% бюллетеней во втором туре выборов главы государства. Об этом сообщает прооппозиционный телеканал «Халк ТВ».

По данным прооппозиционного агентства АНКА, после обработки порядка 70% бюллетеней Кылычдароглу набирает 50,87%, а Эрдоган — 49,12%.

При этом государственный телеканал ТРТ сообщил, что действующий глава государства набирает 54,37% голосов, а Кылычдароглу 45,6% голосов по итогам обработки 71,45% бюллетеней.

Ранее агентство АНКА сообщало, что оппозиционный кандидат в президенты Турции Кемаль Кылычдароглу опережает своего оппонента, действующего главу государства Реджепа Тайипа Эрдогана. По данным СМИ, Кылычдароглу набирает 50,93%, а Эрдоган только 49,03% по итогам подсчета более 65% бюллетеней.

До этого в Высшем избирательном совете Турции заявили, что текущий лидер страны Реджеп Эрдоган лидирует во втором туре президентских выборов. Количество голосов оппозиционного соперника Кемаля Кылычдароглу после обработки 28,1% бюллетеней составляет 18,4%. После обработки 42,8% голосов Эрдоган набирает 57,1% голосов избирателей, у Кылычдароглу — 42,9%. Также в Высшем избирательном комитете Турции подчеркнули, что запрет на обнародование данных обработки бюллетеней на выборах был снят начиная с 18:15 мск.