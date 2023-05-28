Оппозиция в Турции утверждает, что Кылычдароглу опережает Эрдогана на выборах

Оппозиционный кандидат в президенты Турции Кемаль Кылычдароглу опережает своего оппонента, действующего главу государства Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщило прооппозиционное агентство АНКА со ссылкой на собственные подсчеты.

По данным СМИ, Кылычдароглу набирает 50,93%, а Эрдоган только 49,03% по итогам подсчета более 65% бюллетеней.

Ранее в Высшем избирательном совете Турции заявили, что текущий лидер страны Реджеп Эрдоган лидирует во втором туре президентских выборов. оппозиционного соперника Кемаля Кылычдароглу после обработки 28,1% бюллетеней составляет 18,4%. После обработки 42,8% голосов Эрдоган набирает 57,1% голосов избирателей, у Кылычдароглу — 42,9%. Также в Высшем избирательном комитете Турции подчеркнули, что запрет на обнародование данных обработки бюллетеней на выборах был снят начиная с 18:15 мск.

При этом председатель Высшего избирательного совета Турции Ахмет Йенер заявил, что второй тур президентских выборов в Турции завершился, прошел спокойно, проблем не выявлено.

До этого Генеральная прокуратура Стамбула заявила, что турецкие силы безопасности задержали пять человек из-за распространения провокационных сообщений в социальных сетях о втором туре выборов президента Турции.