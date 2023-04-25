МИД России: ситуация на Корейском полуострове несет риски ядерной эскалации

Директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил о рисках ядерной эскалации из-за обострения напряженности на Корейском полуострове. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

«Риск ядерной эскалации в результате обострения напряженности на Корейском полуострове и вокруг него, разумеется, есть. При этом мы в корне не согласны с попытками выставить виновным за нагнетание такой напряженности именно Пхеньян», — сказал он.

Ермаков добавил, что Соединенные Штаты систематически проводят провокации, а сами США полностью «зациклились на методах давления и принуждения».

Ранее власти Южной Кореи резко осудили запуск Северной Кореей баллистической ракеты большой дальности. В канцелярии президента страны назвали запуск ракеты «грубым нарушением резолюций Совета Безопасности ООН и серьезной провокацией, приводящей к эскалации напряженности на Корейском полуострове».

До этого в министерстве иностранных дел России сообщали, что дальнейшая эскалация ситуации на Корейском полуострове вполне вероятна, если текущий конфронтационный курс сохранится.