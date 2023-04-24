Япония заявила протест России на признание «Союза жителей Тисима и Хабомаи» нежелательной НПО

Япония заявила протест России из-за объявления НПО «Союз жителей островов Тисима и Хабомаи» нежелательной организацией, заявил на пресс-конференции генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно.

«Бывшие жители островов <...> мечтают, чтобы хотя бы на один день раньше была решена территориальная проблема, а также чтобы возобновились посещения могил. Поэтому объявленное Россией решение прежде всего обижает чувства бывших жителей островов, их семей и всех причастных», — приводит РИА Новости слова Мацуно.

В Токио заявили, что объявление организации нежелательно НПО – неприемлемый шаг и Москве по дипломатическим каналам был заявлен протест.

Ранее Генеральная прокуратура Российской Федерации признала нежелательной деятельность японской неправительственной организации «Союз жителей островов Тисима и Хабомаи».

В надзорном ведомстве подчеркнули, что деятельность организации «направлена на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, что представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации».

Кроме того, там отметили, что целью данного сообщества является отторжение от России островов Кунашир, Итуруп и Малой Курильской гряды.