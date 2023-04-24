Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Япония заявила протест России на признание «Союза жителей Тисима и Хабомаи» нежелательной НПО

close
100%
Reuters

Япония заявила протест России из-за объявления НПО «Союз жителей островов Тисима и Хабомаи» нежелательной организацией, заявил на пресс-конференции генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно.

«Бывшие жители островов <...> мечтают, чтобы хотя бы на один день раньше была решена территориальная проблема, а также чтобы возобновились посещения могил. Поэтому объявленное Россией решение прежде всего обижает чувства бывших жителей островов, их семей и всех причастных», — приводит РИА Новости слова Мацуно.

В Токио заявили, что объявление организации нежелательно НПО – неприемлемый шаг и Москве по дипломатическим каналам был заявлен протест.

Ранее Генеральная прокуратура Российской Федерации признала нежелательной деятельность японской неправительственной организации «Союз жителей островов Тисима и Хабомаи».

В надзорном ведомстве подчеркнули, что деятельность организации «направлена на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, что представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации».

Кроме того, там отметили, что целью данного сообщества является отторжение от России островов Кунашир, Итуруп и Малой Курильской гряды.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях