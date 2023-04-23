Захарова осудила призыв замглавы МИД Украины увеличить военную помощь Киеву в 10 раз

Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила в Telegram-канале призыв заместителя главы украинского внешнеполитического ведомства Андрея Мельника к западным союзникам пересечь все красные линии.

Захарова процитировала слова украинского дипломата о необходимости «десятикратного увеличения военной помощи» Киеву.

«И снять исподнее», — резюмировала дипломат.

Ранее заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник заявил, что оказываемой его стране помощи со стороны союзников недостаточно и Киеву нужно в 10 раз больше. Украина благодарна своим союзникам за военную помощь, но этого недостаточно, пишет дипломат.

До этого газета The Times писала, что Украина рискует потерять контроль над своим воздушным пространством, если Запад не ответит на просьбы страны увеличить поставки вооружений. В статье газеты говорится, что украинские военные сталкиваются с нехваткой огневой мощи, чтобы остановить российское наступление.