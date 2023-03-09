Советник Эрдогана заявил о планах Турции устроить встречу Путина и Зеленского в апреле

Член Совета безопасности и внешней политики при турецком президенте и ректор университета Алтынбаш (Стамбул) Чагры Эрхан заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет устроить встречу российского и украинских лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского в Стамбуле в апреле. Об этом сообщает «Лента.ру».

Эрхан подчеркнул, что достаточно сложно в текущий момент судить, получится ли или нет у Эрдогана организовать подобные переговоры. Сделать это затруднительно потому, что на президента Турции оказывают давление Соединенные Штаты и Великобритания, которые стремятся к продолжению боевых действий и противятся любым переговорам с Российской Федерацией.

По его словам, основная миссия турецкой стороны состоит в том, чтобы создать условия для того, чтобы Путин и Зеленский встретились хотя бы один раз и поговорили напрямую, без иностранного вмешательства.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин предположил, что Алла Пугачева могла бы инициировать переговоры между Россией и Украиной.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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