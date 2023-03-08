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Политика

Военная операция на Украине. День 378-й

Онлайн-трансляция военной операции ВС РФ на Украине — 378-й день

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Андрей Рубцов/ТАСС
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал новые публикации о терактах на «Северных потоках» скоординированным вбросом. По его мнению, «авторы теракта хотят отвлечь внимание». Российские военные предотвратили попытку прорыва ВСУ на Краснолиманском направлении в ЛНР, пишет РИА Новости. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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8:57

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, основатель «Вагнера», сообщил о российском контроле над всей восточной частью Артемовска (украинское название — Бахмут) в ДНР.

8:23

Военнослужащие Западного военного округа предотвратили попытку прорыва украинских военных на Краснолиманском направлении в ЛНР. Об этом сообщает РИА Новости.

«Отработали в составе бронегруппы с танком Т-72 и своей ЗУ-23 по группе пехоты», — сказал командир зенитной батареи с позывным «Звезда».

В итоге было ликвидировано семь бойцов ВСУ. Вместе с тем, по словам командира, во время отхода российских военных противник открыл по ним огонь из минометов.

8:17

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков считает, что новые публикации о «Северных потоках» — это скоординированный вброс в СМИ.

«Явно, авторы теракта хотят отвлечь внимание», — сказал он в комментарии РИА Новости.

Представитель Путина отметил, что в Кремле недоумевают, как чиновники США могут распространять в прессе предположения про теракты без расследования.

Ранее газета The New York Times сообщила, что новые разведданные США указывают на причастность проукраинской группировки к подрыву российских газопроводов системы «Северный поток».

8:15

Доброе утро, дорогие читатели! «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию событий спецоперации на Украине.

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