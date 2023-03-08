Военная операция на Украине. День 378-й

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Военнослужащие Западного военного округа предотвратили попытку прорыва украинских военных на Краснолиманском направлении в ЛНР. Об этом сообщает РИА Новости.

«Отработали в составе бронегруппы с танком Т-72 и своей ЗУ-23 по группе пехоты», — сказал командир зенитной батареи с позывным «Звезда».

В итоге было ликвидировано семь бойцов ВСУ. Вместе с тем, по словам командира, во время отхода российских военных противник открыл по ним огонь из минометов.