Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, основатель «Вагнера», сообщил о российском контроле над всей восточной частью Артемовска (украинское название — Бахмут) в ДНР.
Военнослужащие Западного военного округа предотвратили попытку прорыва украинских военных на Краснолиманском направлении в ЛНР. Об этом сообщает РИА Новости.
«Отработали в составе бронегруппы с танком Т-72 и своей ЗУ-23 по группе пехоты», — сказал командир зенитной батареи с позывным «Звезда».
В итоге было ликвидировано семь бойцов ВСУ. Вместе с тем, по словам командира, во время отхода российских военных противник открыл по ним огонь из минометов.
Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков считает, что новые публикации о «Северных потоках» — это скоординированный вброс в СМИ.
«Явно, авторы теракта хотят отвлечь внимание», — сказал он в комментарии РИА Новости.
Представитель Путина отметил, что в Кремле недоумевают, как чиновники США могут распространять в прессе предположения про теракты без расследования.
Ранее газета The New York Times сообщила, что новые разведданные США указывают на причастность проукраинской группировки к подрыву российских газопроводов системы «Северный поток».