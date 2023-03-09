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The Daily Telegraph: Запад не назовет имя причастного к ЧП на «Северных потоках» украинца

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«Роскосмос»

Страны Запада, вероятно, не огласят имя якобы причастного к осуществлению диверсий на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» бизнесмена с Украины для сохранения единства западных государств в вопросе предоставления Киеву военной помощи. Об этом сообщает The Daily Telegraph.

Отмечается, что бизнесмен, имя которого известно газете, подозревается в причастности к инциденту с трубопроводами по причине особого характера диверсий.

По данным источника издания в европейских органах безопасности, за данным человеком наблюдают следователи. При этом собеседник The Daily Telegraph не рассказал, является ли украинский гражданин подозреваемым по соответствующему делу.

Ранее глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил во время брифинга, что администрация США продолжает считать, что подозрения в ее причастности к взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» являются смехотворными.

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