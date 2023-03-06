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В офисе Зеленского назвали главу МИД Венгрии «адвокатом дьявола»

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Александр Кряжев/РИА Новости

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал главу МИД Венгрии Петера Сийярто «адвокатом дьявола» за призывы к переговорам по Украине. Заявление было опубликовано политиком в его аккаунте в Twitter.

«Быть адвокатом дьявола иногда выгодно, но чаще это приводит к историческому фиаско», — высказался политик. По словам Подоляка, призывая «прекратить убивать людей и прекратить огонь», Сийярто выступает за геноцид и капитуляцию Украины. Свои выводы представитель Зеленского сопроводил призывом «внимательнее изучить историю».

Глава МИД Венгрии заявил, что на пути к деэскалации «первая цель — прекратить убивать людей, а это означает соглашение о прекращении огня, и ничего больше».

Ранее лидер Христианско-демократической народной партии, союзницы правящей партии «Фидес», Лоринц Накса, заявил, что на правительство оказывается мощное провоенное давление, однако в Будапеште не намерены уступать.

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