«Ведомости»: президент Сирии Башар Асад посетит Россию в середине марта

Президент Сирии Башар Асад в середине марта посетит Россию с официальным визитом. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к администрации российского президента.

Предполагается, что сирийский лидер встретится с российским коллегой Владимиром Путиным.

Последний визит Башара Асада в Москву состоялся в середине сентября 2021 года.

Сирия не смогла справиться с последствиями 12-летней гражданской войны, Запад ввел в отношении страны жесткие санкции. Кроме того, 6 февраля наряду с Турцией в республике произошло землетрясение. Всемирный банк оценил ущерб от стихийного бедствия в Сирийской Арабской Республике в $5,1 млрд, пишет газета.

По данным Всемирной организации здравоохранения, жертвами землетрясения в Сирии стали 8500 человек, половина из них погибли на подконтрольных Дамаску территориях.

Ранее сообщалось, что официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова обвинила Великобританию в финансировании организацию «Белые каски» в Сирии для создания агитационных роликов против действующих властей.