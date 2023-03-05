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В МИД Азербайджана обвинили Ереван в лицемерии по ситуации с мирной повесткой

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Depositphotos

Армения по-прежнему продолжает придерживаться оккупационной политики к Азербайджану, а озвучиваемые Ереваном мысли по мирной повестке являются лицемерными, заявили в азербайджанском Министерстве иностранных дел. Об этом сообщается на сайте дипведомства.

Заявление МИД Азербайджана посвящено боестолкновению между азербайджанскими и армянскими формированиями в Карабахе и обнародовано 5 марта.

«Оперативное подразделение азербайджанской армии было направлено в район грунтовой дороги Ханкенди — Халфали — Туршсу для проверки поступившей информации о подвозе армянской стороной вооружения и боеприпасов, личного состава и мин», — добавили в МИД Азербайджана.

При этом во время досмотра противоположная сторона открыла огонь и Вооруженные силы Азербайджана понесли потери, были убитые и раненые.

«Подобные акты агрессии и провокации демонстрируют, что Армения не отказалась от своей оккупационной политики в отношении Азербайджана...» — уверены в азербайджанском министерстве.

Кроме того, в МИД Азербайджана уверены, что данная ситуация указывает на необходимость использования контрольно-пропускного режима на границе с Арменией.

Ранее МО Азербайджана сообщило о потерях в результате боестолкновения в Карабахе.

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