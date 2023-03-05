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В МИД России перечислили 11 стран, которые могут стать безвизовыми для россиян

Замглавы МИД РФ Иванов заявил, что для россиян могут стать безвизовыми 11 стран

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Статс-секретарь-заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Евгений Иванов заявил ТАСС, что Россия готовит межправительственное соглашение о безвизовых поездках с 11 странами.

«Бахрейн, Оман, Саудовская Аравия, Багамы, Барбадос, Гаити, Замбия, Кувейт, Малайзия, Мексика, Тринидад и Тобаго», — перечислил Иванов страны, которые могут стать безвизовыми для россиян.

Он уточнил, что процесс согласования таких соглашений зависит от двусторонних усилий.

Ранее президент России Владимир Путин своим указом разрешил безвизовый въезд украинцам с 1 января 2023 года.

В ходе встречи с премьером Индии Нарендрой Моди на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в сентябре 2022 года Путин предложил провести переговоры между государствами по соглашению о безвизовых туристических поездках.

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