Офис Гутерриша: ООН готова восстановить миссию по Еленовке при получении гарантий

Представитель генерального секретаря Организации объединенных наций (ООН) Стефан Дюжаррик заявил, что миссия по установке фактов обстрела СИЗО в Еленовке может быть восстановлена при получении необходимых гарантий безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

«Как только мы почувствуем, что есть необходимые гарантии безопасности и мы можем туда отправиться, миссия будет восстановлена», — рассказал Дюжаррик.

Ранее официальный представитель генерального секретаря ООН заявил, что Антониу Гутерриш решил распустить миссию по установлению фактов обстрела СИЗО в Еленовке, так как не были созданы необходимые условия для ее отправки.

29 июля в Минобороны РФ сообщали, что вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили обстрел следственного изолятора, расположенного в населенном пункте Еленовка. Удар был совершен американской реактивной системой залпового огня HIMARS, в изоляторе содержались украинские военнопленные, в частности, бойцы батальона «Азов» (организация запрещена в России). В результате обстрела погибли 50 пленных украинских военнослужащих, а еще 73 были ранены.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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