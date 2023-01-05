Военная операция на Украине. День 316-й

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Несмотря на решение передать Украине тяжелую бронетехнику, администрация Байдена по-прежнему исключает отправку боевых танков Abrams, пишет The Washington Post.

«Они весят 55 тонн и полагаются на газотурбинный двигатель, потребляющий топливо с огромной скоростью», — заявил изданию собеседник на условиях анонимности. (Для сравнения — один из самых массовых танков, используемых ВСУ — Т-72 — весит 42 тонны).

Abrams также «подвержены поломкам и требуют обширного опыта обслуживания», говорится в статье.