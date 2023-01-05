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Политика

Военная операция на Украине. День 316-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции ВС РФ на Украине — день 316

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Военнослужащие минометного расчета Вооруженных сил РФ участвуют в боевых действиях на Запорожском направлении

Военнослужащие минометного расчета Вооруженных сил РФ участвуют в боевых действиях на Запорожском направлении

Константин Михальчевский/РИА Новости
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о переводе почти всех раненных в Макеевке военнослужащих в другие регионы. В ШОС заявили о готовности создать условия для решения конфликта на Украине. Украинский кабмин заявил, что компании — импортеры энергии из ЕС получат непрерывное энергоснабжение. Тайвань расширил ограничения на экспорт высокотехнологичных товаров в Россию и Белоруссию. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
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9:22

Несмотря на решение передать Украине тяжелую бронетехнику, администрация Байдена по-прежнему исключает отправку боевых танков Abrams, пишет The Washington Post.

«Они весят 55 тонн и полагаются на газотурбинный двигатель, потребляющий топливо с огромной скоростью», — заявил изданию собеседник на условиях анонимности. (Для сравнения — один из самых массовых танков, используемых ВСУ — Т-72 — весит 42 тонны).

Abrams также «подвержены поломкам и требуют обширного опыта обслуживания», говорится в статье.

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Global Look Press
9:10

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о помиловании первых участвовавших в военной операции заключенных.

«Они отработали контракт свой. С честью отработали, с достоинством. Первые. Отработали так, как мало кто работает на этом свете», – сказал он.

В ЧВК «Вагнер» сообщили, что всего в первой группе помиловали два десятка заключенных.

8:59

В Киеве с утра действуют графики почасовых отключений.

По отдельным адресам свет дают по четыре часа в день. Еще девять часов — вероятные отключения, пишет украинское издание «Страна».

8:52

Следственный комитет РФ заявил, что зафиксирует и расследует факт обстрела Васильевки в Запорожской области.

8:44

Министр культуры Украины Александр Ткаченко сообщил, что в Верховную Раду поступил законопроект, направленный на дерусификацию. Он подчеркнул, что проект уже одобрило правительство.

Если документ будет принят, власти получат возможность в оперативном порядке сносить памятники и переименовывать улицы, посвященные русским деятелям науки и культуры.

8:39

Взрывы прозвучали вечером 4 января в Харьковской области, сообщает украинское издание «Страна.ua».

Воздушная тревога в регионе не объявлялась.

8:32

Правительство Украины приняло постановление, по которому компании, импортирующие электроэнергию из стран ЕС, получат непрерывное энергоснабжение.

Сейчас согласованные коммерческие перетоки между странами ЕС и Украиной (совместно с Молдавией) составляют 0,7 ГВт ночью и 0,6 ГВт днем.

8:27

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нет никаких причин для партнеров не поставлять Киеву танки западного образца.

«Получим больше бронетехники, в том числе колесные танки французского производства. Это то, что дает четкий сигнал всем нашим партнерам: нет сейчас никакой рациональной причины того, что Украине до сих пор не поставлялись танки западного образца», — сказал он в видеообращении.

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Президент Украины Владимир Зеленский

Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters
8:23

Каждое государство, в том числе Израиль, самостоятельно принимает решение относительно взаимоотношений с Москвой и Киевом, заявил представитель Белого дома Джон Кирби.

«Давайте позволим государствам говорить самим за себя с точки зрения их политики в отношении России и их поддержки Украины, -— сказал он. — Премьер-министр Нетаньяху не является для нас незнакомым человеком, и <...> мы продолжим работать с израильским правительством в отношении общих вызовов в регионе и за его пределами».

В то же время представитель Белого дома напомнил, что США пытаются сплотить все международное сообщество вокруг Украины в контексте ее конфликта с Россией, но государства «должны сами решать, как будут вести дела с этими странами, и будут ли вообще [их вести]».

8:19

8:15

Президент США Джо Байден в наступившем году сконцентрируется на поставках вооружения Украине, полагают аналитики издания Foreign Policy.

«Основная задача администрации Байдена, как крупнейшего поставщика военной помощи Украине, будет заключаться в поддержании стабильных поставок оружия, позволяющих Киеву продолжать борьбу, а также сбалансировать свои собственные обязательства перед США по обеспечению готовности и повышенному контролю со стороны республиканцев в конгрессе», — говорится в публикации.

8:10

Администрация США рассматривает возможность поставок Украине боевых машин пехоты Bradley, сообщил Джо Байден во время беседы с журналистами в штате Кентукки. Его слова приводит агентство Bloomberg.

8:07

Тайвань расширил ограничения на экспорт высокотехнологичных товаров в Россию и Белоруссию.

В обновленный список вошли 52 наименования, в том числе вещества, связанные с ядерной энергетикой, химикаты, продукция машиностроения.

8:03

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что почти всех военнослужащих, раненых при ударе в Макеевке, уже перевели в другие регионы России.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что около 60-70 самарских военнослужащих будут отправлены на лечение в Самару. Тех, кому нужно специализированное лечение, направят в Москву. Ранее Азаров сообщал, что среди погибших — самарские мобилизованные.

8:01

Здравствуйте, дорогие читатели. Сегодня 316-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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