Военная операция на Украине. День 316-й

Несмотря на решение передать Украине тяжелую бронетехнику, администрация Байдена по-прежнему исключает отправку боевых танков Abrams, пишет The Washington Post.
«Они весят 55 тонн и полагаются на газотурбинный двигатель, потребляющий топливо с огромной скоростью», — заявил изданию собеседник на условиях анонимности. (Для сравнения — один из самых массовых танков, используемых ВСУ — Т-72 — весит 42 тонны).
Abrams также «подвержены поломкам и требуют обширного опыта обслуживания», говорится в статье.
Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о помиловании первых участвовавших в военной операции заключенных.
«Они отработали контракт свой. С честью отработали, с достоинством. Первые. Отработали так, как мало кто работает на этом свете», – сказал он.
В ЧВК «Вагнер» сообщили, что всего в первой группе помиловали два десятка заключенных.
В Киеве с утра действуют графики почасовых отключений.
По отдельным адресам свет дают по четыре часа в день. Еще девять часов — вероятные отключения, пишет украинское издание «Страна».
Следственный комитет РФ заявил, что зафиксирует и расследует факт обстрела Васильевки в Запорожской области.
Министр культуры Украины Александр Ткаченко сообщил, что в Верховную Раду поступил законопроект, направленный на дерусификацию. Он подчеркнул, что проект уже одобрило правительство.
Если документ будет принят, власти получат возможность в оперативном порядке сносить памятники и переименовывать улицы, посвященные русским деятелям науки и культуры.
Взрывы прозвучали вечером 4 января в Харьковской области, сообщает украинское издание «Страна.ua».
Воздушная тревога в регионе не объявлялась.
Правительство Украины приняло постановление, по которому компании, импортирующие электроэнергию из стран ЕС, получат непрерывное энергоснабжение.
Сейчас согласованные коммерческие перетоки между странами ЕС и Украиной (совместно с Молдавией) составляют 0,7 ГВт ночью и 0,6 ГВт днем.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нет никаких причин для партнеров не поставлять Киеву танки западного образца.
«Получим больше бронетехники, в том числе колесные танки французского производства. Это то, что дает четкий сигнал всем нашим партнерам: нет сейчас никакой рациональной причины того, что Украине до сих пор не поставлялись танки западного образца», — сказал он в видеообращении.
Президент Украины Владимир ЗеленскийUkrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters
Каждое государство, в том числе Израиль, самостоятельно принимает решение относительно взаимоотношений с Москвой и Киевом, заявил представитель Белого дома Джон Кирби.
«Давайте позволим государствам говорить самим за себя с точки зрения их политики в отношении России и их поддержки Украины, -— сказал он. — Премьер-министр Нетаньяху не является для нас незнакомым человеком, и <...> мы продолжим работать с израильским правительством в отношении общих вызовов в регионе и за его пределами».
В то же время представитель Белого дома напомнил, что США пытаются сплотить все международное сообщество вокруг Украины в контексте ее конфликта с Россией, но государства «должны сами решать, как будут вести дела с этими странами, и будут ли вообще [их вести]».
Президент США Джо Байден в наступившем году сконцентрируется на поставках вооружения Украине, полагают аналитики издания Foreign Policy.
«Основная задача администрации Байдена, как крупнейшего поставщика военной помощи Украине, будет заключаться в поддержании стабильных поставок оружия, позволяющих Киеву продолжать борьбу, а также сбалансировать свои собственные обязательства перед США по обеспечению готовности и повышенному контролю со стороны республиканцев в конгрессе», — говорится в публикации.
Администрация США рассматривает возможность поставок Украине боевых машин пехоты Bradley, сообщил Джо Байден во время беседы с журналистами в штате Кентукки. Его слова приводит агентство Bloomberg.
Тайвань расширил ограничения на экспорт высокотехнологичных товаров в Россию и Белоруссию.
В обновленный список вошли 52 наименования, в том числе вещества, связанные с ядерной энергетикой, химикаты, продукция машиностроения.
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что почти всех военнослужащих, раненых при ударе в Макеевке, уже перевели в другие регионы России.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что около 60-70 самарских военнослужащих будут отправлены на лечение в Самару. Тех, кому нужно специализированное лечение, направят в Москву. Ранее Азаров сообщал, что среди погибших — самарские мобилизованные.