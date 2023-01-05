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Federalist: решение финансировать коррупционный Киев говорит о некомпетентности Байдена

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Kevin Lamarque/Reuters

Обозреватель издания Federalist Шон Флитвуд утверждает, что поддержка коррумпированного киевского режима со стороны Соединенных Штатов может обернуться катастрофой для Вашингтона из-за нехватки ресурсов для более важных приоритетов во внешней политике.

По его мнению, если бы граждане США поддержали отправку десятков миллиардов долларов налогоплательщиков за границу, то Вашингтон не должен отдавать предпочтение «второй по уровню коррупции стране в Европе».

По словам журналиста, на фоне украинского кризиса и нарастающей напряженности в отношениях с Китаем президент США Джо Байден не справился с разрешением нескольких внешнеполитических вопросов одновременно, что указывает на его некомпетентность.

Ранее председатель болгарского Центра либеральных стратегий Иван Крастев заявил, что исход украинского конфликта будет во многом зависеть от результатов президентских выборов в США, России и на Тайване в 2024 году.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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