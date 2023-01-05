Эрдоган провел телефонный разговор с Зеленским

В администрации президента Турции заявили, что Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, в рамках которого состоялось обсуждение урегулирования украинского кризиса. Об этом сообщает ТАСС.

«Президент Эрдоган в ходе разговора сообщил о готовности возложить на себя миссию модератора и посредника с целью обеспечения стабильного мира между Россией и Украиной», — говорится в сообщении администрации президента Турции.

Ранее Эрдоган заявил, что хочет обсудить с Зеленским ситуацию на Украине и предложить пути ее урегулирования.

До этого Зеленский назвал отвод российских войск «к границам 1991 года» условием для начала переговоров о мире. По его мнению, только это позволит свернуть «с военного пути на дипломатический».

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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