Россияне в преддверии праздников чаще всего покупали санки и коньки

Россияне перед новогодними праздниками чаще остальных товаров для активного зимнего отдыха приобретали санки и коньки. Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на исследование банка «Русский стандарт».

Санки стали лидером по числу покупок. Этот товар занял 34% от общего числа покупок в кассовых чеках мобильного банка. В предновогоднем сезоне прошлого года доля была аналогичной. В среднем в конце 2022 года россияне тратили на одни санки 1 009 руб., в конце 2021 года — 1 058 руб.

Второе место по количеству покупок заняли коньки. Их доля в кассовых чеках мобильного банка выросла до 31% с 19% годом ранее. Средняя цена на ледовые коньки (прогулочные, фигурные, хоккейные) в 2022 году составила 4 980 руб. При том, что в конце 2021 года их стоимость составляла в среднем 1 209 руб.

На третьем месте в рейтинге товаров для зимних развлечений — тюбинг с долей 16% от их общего числа в чеках. Годом ранее этот показатель составлял 20%. Средняя стоимость купленного в 2022 году тюбинга составила 1 720 руб., годом ранее — 1 856 руб.

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