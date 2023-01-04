Байден выступит с речью по поводу второй годовщины штурма Капитолия

Президент США Джо Байден выступит с речью по случаю второй годовщины штурма Капитолия. Об том в ходе брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает ТАСС.

По ее словам, Байден сделает акцент на заслугах тех, кто защищал Капитолий от сторонников бывшего президента США Дональда Трампа. Она назвала 6 января 2021 года одним из самых темных дней в истории США.

«Важный акцент в его (Байдена. — «Газета.Ru») выступлении будет сделан на заслугах американцев, которые проявили смелость и патриотизм, подвергая себя опасности ради других, ради нашей демократии <...> 6 января было множество примеров того, как американцы проявили себя и показали лучшие ценности того, кем мы являемся», — пояснила Жан-Пьер.

Ранее Байден назвал позором неспособность республиканцев выбрать спикера в палату представителей.