Профессор Вольф из США назвал главный страх Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский больше всего боится того, что украинцы возненавидит его за длительный вооруженный конфликт в стране. Такое мнение высказал американский экономист Ричард Вольф на своей странице в Twitter.

Профессор отметил, что на войне и в политике трансформация из героя в злодея может произойти быстро.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет высказал мнение, что президент Украины Владимир Зеленский боится личной встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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