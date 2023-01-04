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Профессор Вольф из США назвал главный страх Зеленского

Профессор Вольф из США рассказал о главном страхе президента Украины Зеленского

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Leah Millis/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский больше всего боится того, что украинцы возненавидит его за длительный вооруженный конфликт в стране. Такое мнение высказал американский экономист Ричард Вольф на своей странице в Twitter.

Профессор отметил, что на войне и в политике трансформация из героя в злодея может произойти быстро.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет высказал мнение, что президент Украины Владимир Зеленский боится личной встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Все новости на тему:
Операция на Украине
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