Путин заявил, что США используют Украину как «таран» против России

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Гавриил Григоров/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин заявил, что США используют Украину как «таран» против России и Союзного государства с Республикой Беларусь. Его слова на встрече с руководителями делегаций 51-го заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ передает сайт Кремля.

Российский лидер отметил, что у границ стран Содружества разжигаются вооруженные конфликты.

«Чего они добиваются — те, кто это делает — мы видим на примере Украины, ставшей инструментом американской внешней политики», — сказал Путин.

По его словам, Украина, фактически, потеряла суверенитет и напрямую управляется из США, которые используют страну как «таран» против России, Союзного государства с Белоруссией, а также против ОДКБ и СНГ.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин встретится с постоянными членами Совета безопасности России 26 октября во второй половине дня.

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу также сообщал о проведении под руководством главы государства тренировки по нанесению массированного ядерного удара в ответ на ядерную атаку противника.

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