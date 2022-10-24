Премьер Израиля назвал протесты в Иране вдохновляющими

Премьер Израиля Лапид: протесты в Иране вдохновляют сторонников демократии по всему миру

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KhosroKalbasi/Twitter

Премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил, что массовые протесты в Иране вдохновляют сторонников демократии по всему миру. Об этом он заявил на встрече с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, сообщается на сайте главы правительства еврейского государства.

«Если мы посмотрим на демонстрации в Иране, они, я думаю, служат вдохновением для всех нас. Люди, которые хотят сражаться, особенно женщины, которые хотят сражаться за свободу и рискуют своими жизнями ради основных прав», — сказал Лапид. По его словам, жители Израиля и Нидерландов разделяют общие ценности либеральной демократии, что лежит в основе их отношений.

Ранее сообщалось, что власти Ирана призывают западные государства не препятствовать переговорам о возобновлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе на фоне демонстраций в защиту прав женщин в республике.

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