Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
The Athletic опубликовал рейтинг главных претендентов на победу в Кубке Стэнли 09:56
Объявивший дефолт «Нафтогаз» предложит держателям евробондов новую отсрочку 09:53
Названа причина, по которой россияне отказываются от профилактических осмотров врачей 09:49
СМИ: Борис Джонсон планирует занять место генсека НАТО 09:48
В Новосибирске нашли девочку, которую искали три месяца 09:46
Гендиректор «Ахмата» считает, что Агаларов вновь станет лучшим бомбардиром РПЛ 09:45
В Fesco не знают о намерениях продажи РЖД «Бизнес актива» 09:42
Chery привезет в Россию экономичный гибридный кроссовер Tiggo 8 Pro e+ 09:40
Экс-нападающий «Барселоны» и «Атлетико» Суарес вернулся... 09:37
В Иране появится российская платежная система «МИР» 09:34
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Сергей Лавров начал визит в Уганду

close
100%
Ben Curtis/AP

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Уганду 25 июля, где уже провел короткую встречу с главой МИД страны Сэмом Кутесой.

26 июля Лавров встретится с президентом страны Йовери Мусевени. Об этом РИА «Новости» рассказал временный поверенный в делах посольства Уганды в РФ Рутазиндва Гидеон.

Уганда стала третьим африканским государством, которое Лавров посещает в рамках большого африканского турне.

Накануне он посетил Египет и Республику Конго.

Сам Йовери Мусевени неоднократно бывал в России. В ходе первого саммита Россия — Африка, который прошел в Сочи в 2019 году, он провел встречу с российским лидером Владимиром Путиным.

Уганда входит в Содружество наций. Страна граничит на севере с Южным Суданом, на западе — с Демократической Республикой Конго, на юге — с Руандой и Танзанией, на востоке — с Кенией. На юго-востоке омывается озером Виктория.

1 марта 1962 года Великобритания предоставила Уганде самоуправление, а 9 октября 1962 года — полную независимость. Уганда была провозглашена унитарным государством.

В 2021 году президентские и парламентские выборы в Уганде состоялись 14 января. Действующий глава государства Йовери Мусевени был переизбран на шестой срок. 12 мая он принес присягу и вступил в должность. 8 июня президент представил в парламент список членов нового кабинета министров.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть