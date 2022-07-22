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В Запорожской области заявили, что Британия приказала Киеву превратить регион в руины

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РИА «Новости»

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что Великобритания приказала Киеву не допустить бегства украинских военнослужащих и максимально превратить город Запорожье в руины. Об этом сообщает РИА «Новости».

Рогов отметил, что подобная ситуация в последнее время отмечается и в других городах. По его словам, британцы предупредили командующих украинских войск, что даже при окружении Запорожья с трех сторон и подведение его под полное окружение, никто бежать не должен.

Чиновник добавил, что армия Украины прибегает к британской стратегии ведения войны, которая характеризуется тактикой выжженной земли – полным разрушением покинутых городов.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

В ходе спецоперации Вооруженные силы России взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

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Операция на Украине. Новости
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