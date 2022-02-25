В МИД РФ заявили, что угрозы санкций со стороны Лондона бессмысленны и бесполезны

В Министерстве иностранных дел России заявили, что угрозы санкций по отношению к РФ со стороны Лондона бессмысленны и бесполезны. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В МИД РФ отметили, что 25 февраля состоялся телефонный разговор первого заместителя министра иностранных дел РФ Владимира Титова и государственного министра по делам Европы МИД, по делам Содружества и развития Великобритании Джеймса Клеверли.

«Особо подчеркнуто, что постоянно звучащие с британской стороны угрозы о все новых санкциях нами учитываются, но они бессмысленны и бесполезны с точки зрения заявляемой цели – сдержать развитие России. Ни к чему, кроме очередного витка эскалации, это не приведет», — говорится в заявлении.

В рамках разговора было указано на «неприемлемость провокационной риторики Лондона, нацеленной на поощрение киевского режима к деструктивным действиям и дальнейшее усугубление ситуации».

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

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