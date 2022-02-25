Операция на Украине. День второй

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Около 150 тыс туристов находятся в регионах России, где до 2 марта закрыто авиасообщение, большая часть — в Крыму и в Краснодарском крае, сообщает Ростуризм.

Ранее для вывоза людей из южных областей предлагали использовать автобусы и поезда.