Операция на Украине. День второй

Фото ночного взрыва в Киеве
«В последнее время позиция стран НАТО стала запредельной по своему цинизму. Если бы мировое сообщество замечало войну на Донбассе, которая идет восемь лет... Но для них людей, живущих на Донбассе не существует. Задача этой операции — прекратить эскалацию, и эту войну остановить. Если на Западе не хотят этого видеть, это будет их еще одна историческая ошибка», — представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ни у кого в Европе и США нет желания вступать в войну с Россией, заявил министр обороны Франции — РИА «Новости»
Зеленский заявил, что Украина нуждается в создании антивоенной коалиции и обратился к Бухарестской девятке за помощью и санкциями против России
Около 150 тыс туристов находятся в регионах России, где до 2 марта закрыто авиасообщение, большая часть — в Крыму и в Краснодарском крае, сообщает Ростуризм.
Ранее для вывоза людей из южных областей предлагали использовать автобусы и поезда.
Украинские войска утром начали новые обстрелы Горловки в ДНР, на данный момент под обстрелом Зайцево и поселок шахты им Гагарина — РИА «Новости»
Российские власти продолжают указывать на слова Зеленского о ядерном оружии Украины как на один из ключевых поводов для военной операции.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что угрозы Зеленского пересмотреть отказ Украины от ядерного оружия и выход из Будапештского меморандума «стали проблемой глобальной безопасности для всего мира».
Украинские СМИ публикуют фотографии «взорванного ВСУ моста в Киеве» — к 70 км от города. По ряду данных, с севера на Киев идут российские танки.
Украина осталась одна, Россию не убедили новые санкции, заявил Зеленский в новом видеообращении. По его словам, мир продолжает наблюдать за происходящим издалека — РИА «Новости». Диалог о прекращении боевых действий должен начаться рано или поздно.
Зеленский подписал указ о создании ставки верховного главнокомандующего
В нее, кроме самого президента Украины, вошли также
Алексей Данилов, секретарь СНБО - координатор; Иван Баканов, глава СБУ; Кирилл Буданов, начальник ГУР МО; Григорий Галаган, командующий ССО; Юрий Голушкин, глава сил ТрО; Сергей Дейнеко, глава Госпогранслужбы; Андрей Ермак, руководитель Офиса президента; Валерий Залужный, главнокомандующий ВСУ; Игорь Клименко, глава Нацполиции; Сергей Крук, председатель ГСЧС; Дмитрий Кулеба, глава МИД; Юрий Лебедь, и.о. коомандующего Нацгвардией; Александр Литвиненко, глава ВРУ; Денис Монастырский, глава МВД; Алексей Резников, министр обороны; Сергей Рудь, начальник Управления Госохраны; Руслан Стефанчук, спикер Верховной Рады Денис Шмыгаль, премьер-министр; Юрий Щиголь, глава Госслужбы спецсвязи.
ТАСС — в Джанкойском районе Крыма от разрывов снарядов повреждено более 20 домов, рассказал глава республики Сергей Аксенов.
Колонна военной техники ВС РФ у автомобильного пункта пропуска «Джанкой»Константин Михальчевский/РИА «Новости»
Несколько взрывов были слышны в пятницу рано утром в украинской столице Киеве, сообщает ТАСС со ссылкой на УНИАН.
По информации издания, взрывы были слышны в 04:22 (05:22 мск) в Печерском и Голосеевском районах украинской столицы, на Позняках. Также взрывы прогремели в районе Троещины в Киеве. Там раздалось шесть взрывов.
В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) также заявили, что из пожара в многоэтажке на юге Киева были спасены 20 человек, восемь пострадали. Всего было эвакуировано 150 человек.
Президент Украины Владимир Зеленский этой ночью заявил, что лидеры европейских стран не готовы предоставлять конкретику в вопросе вступления республики в НАТО.
«Мы остаемся наедине в защите нашего государства (...) Кто готов дать Украине гарантию вступления в НАТО? Честно, все боятся», — заявил он.
Зеленский добавил, что «якобы Россия хочет говорить о нейтральном статусе Украины».
«Я говорю всем партнерам нашей страны — сейчас важный момент, решается судьба нашей страны. Я спрашиваю у них, с нами ли они? Они отвечают, что с нами, но нас с собой в альянс брать не готовы», — возмутился украинский президент.
Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве, 24 февраля 2022 годаUkrainian Presidential Press Service/Reuters
Нацбанк Украины запретил производить операции в российских и белорусских рублях, а также рассчитываться с контрагентами в РФ и РБ.
Доброе утро, уважаемые читатели. «Газета.Ru» продолжает наблюдать за ходом военной спецоперации Российской Федерации на Украине. Там продолжаются бои и обстрелы. Страны ЕС и США накануне ввели антироссийские санкции, а Киев разорвал с Москвой дипломатические отношения. В украинской столице произошел ночью мощный взрыв, был частично разрушен многоэтажный дом.