Захарова рассказала о предстоящих контактах России и Украины

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга рассказала о настрое России на диалог с Украиной. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как указала дипломат, Москва всегда была настроена на диалог и приняла решение о контактах с Киевом, не взирая на все то, что украинский режим содеял.

Она также оценила заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что ему и главе России Владимиру Путину необходимо сесть за стол переговоров.

«Мы должны понимать, о чем просит в своих обращениях президент Зеленский, и его команда не должна давать иные сигналы после таких его обращений», — сказала Захарова.

Она также отметила, что представители России «никогда не срывали никаких переговоров», они «умеют отделять эмоции от профессионализма». По словам представителя внешнеполитического ведомства, работа по переговорам с украинской стороной может начаться в любое время, главное, чтобы Киев под влиянием Запада не начал юлить и врать.

Дипломат добавила, что в свете возможных переговоров РФ и Украины задачи российской спецоперации не снимались, они актуальны.

Недавно пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова направить в Минск делегацию для переговоров с Украиной.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

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