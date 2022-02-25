В МИД рассказали, что РФ не позволит неонацистам править на Украине

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ не позволит неонацистам править на Украине. Об этом сообщается на сайте МИД.

У Лаврова начались переговоры с министром иностранных дел ДНР Сергеем Пересадой и министром иностранных дел ЛНР Владиславом Дейнего.

«Все эти годы наши западные коллеги последовательно выгораживали украинский режим, закрывая глаза на военные преступления против мирного населения, на убийства женщин, детей, стариков, на разрушение гражданской инфраструктуры. Они молчаливо поощряли бурное становление неонацизма и русофобии, что в итоге ввергло страну в трагедию», — сказал Лавров.

В ходе обращения российский министр подчеркнул, что Запад полностью встал на сторону режима Киева и при его усилиях по саботажу и разрушению Минских договоренностей.

«В соответствии с нашими союзническими обязательствами президент России Владимир Путин принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины...» — сказал Лавров.

По словам главы российского МИД, все делается для того, чтобы освободившись от гнета, украинцы сами свободно смогли определить свое будущее.

Ранее стало известно, что МИД России не признает правительство Украины демократическим.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.