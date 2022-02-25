Офис президента Украины: Киев готов к переговорам с Россией о нейтральном статусе

Украина начала готовиться к переговорам с Россией о нейтральном статусе. Об этом сообщается в Telegram-канале информагентства УНИАН со ссылкой на советника главы офиса украинского президента Михаила Подоляка.

По его словам, Киеву надо получить сначала гарантии безопасности.

«Украина готова провести с Россией переговоры о нейтральном статусе, но она должна получить и гарантии безопасности, говорится в заявлении советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка», — уточнили в агентстве.

Как подчеркнул Подоляк, у Украины всегда было пространство для переговоров.

«Эти боевые действия нужно прекращать», — заключил он.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

Ранее сообщалось, что через границу России перешли свыше 120 тыс. беженцев из Донецкой и Луганской народных республик.