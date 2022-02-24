Путин обсудил с премьером Индии Моди ситуацию на Украине

Президент России Владимир Путин провел разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, стороны обсудили ситуацию вокруг Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Путин изложил принципиальные оценки агрессивных действий Киева в отношении мирного населения Донбасса, как и многолетней деструктивной политики, направленной на слом Минских договоренностей», — уточнили в пресс-службе.

Премьер Индии в свою очередь заявил, что разногласия между Россией и НАТО можно решить лишь посредством «честного и искреннего диалога».

Моди высказал опасения относительно жителей Индии, находящихся на Украине, особенно студентов. Российский лидер заверил своего собеседника, что даст необходимые указания по обеспечению безопасности индийских граждан, находящихся на Украине.

Ранее Путин назвал операцию в Донбассе вынужденной мерой.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

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